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Карабахский конфликт 05.10.2020 22:29

Главы МИД РФ, США и Франции призвали к немедленному и безоговорочному прекращению огня в Карабахе - совместное заявление

Главы МИД России, США и Франции выступили с совместным заявлением, в котором содержится призыв к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе.

"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Р. Помпео, представляющие страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Министры безоговорочно подчеркивают, что недавние нападения, целью которых предположительно являлись гражданские объекты - как вдоль линии соприкосновения, так и на территориях Азербайджана и Армении за пределами зоны нагорно-карабахского конфликта, - а также несоразмерность таких нападений представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе", - говорится в заявлении.

Ссылаясь на заявление лидеров трех стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября, министры "вновь призывают стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня".

В заявлении министров выражен твердый настрой стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ "в полной мере осуществлять мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом, при поддержке стран - членов Минской группы". "В соответствии с этим мандатом они продолжат последовательно наращивать взаимодействие со сторонами, призывая их без промедления взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов, которые хорошо известны обеим сторонам", - говорится в совместном заявлении.

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Тэги: РОССИЯ, США, КАРАБАХ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]