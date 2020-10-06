Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску бессрочных еврооблигаций "Газпрома" ожидаемый рейтинг "BB+(exp)", сообщается в пресс-релизе международного рейтингового агентства.
Они будут выпущены Gaz Finance Plc.
"Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в существенной мере соответствовать рассмотренной предварительной документации, а также данным о сумме и сроках обращения бумаг", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует выйти на рынок с "вечными" евробондами в долларах и евро. С 6 октября компания проведет серию телефонных конференций с инвесторами, на 7 октября запланирован глобальная телефонная конференция, заявил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Первый колл-опцион по бумагам будет предусмотрен через 5,25 года.
Организаторами сделки назначены JP Morgan, Газпромбанк, Credit Agricole и Sber CIB.
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