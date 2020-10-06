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ТЭК 06.10.2020 22:47

Fitch присвоило бессрочным евробондам Газпрома рейтинг "BB+(exp)"

Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску бессрочных еврооблигаций "Газпрома" ожидаемый рейтинг "BB+(exp)", сообщается в пресс-релизе международного рейтингового агентства.

Они будут выпущены Gaz Finance Plc.

"Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в существенной мере соответствовать рассмотренной предварительной документации, а также данным о сумме и сроках обращения бумаг", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует выйти на рынок с "вечными" евробондами в долларах и евро. С 6 октября компания проведет серию телефонных конференций с инвесторами, на 7 октября запланирован глобальная телефонная конференция, заявил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первый колл-опцион по бумагам будет предусмотрен через 5,25 года.

Организаторами сделки назначены JP Morgan, Газпромбанк, Credit Agricole и Sber CIB.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ЕВРОБОНДЫ, FITCH


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]