В Вашингтоне считают Россию основной угрозой кибербезопасности США

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США в докладе "Оценка национальной угрозы 2020" назвало Россию основной страной, распространяющей дезинформацию и создающую угрозу кибербезопасности.
"Россия является, вероятно, основным субъектом тайного влияния и поставщиком дезинформации внутри страны", - говорится в докладе "Оценка национальной угрозы 2020".
"Мы считаем, что главная цель Москвы состоит в том, чтобы усилить свое мировое положение и влияние путем ослабления Америки - внутри страны и за рубежом - посредством усилий по сеянию раздора, отвлечению внимания, формированию общественных настроений и подрыву доверия к западным демократическим институтам и процессам", - отмечают в министерстве.
Согласно докладу, "деятельность по иностранному влиянию будет нацелена на внешнюю и внутреннюю политику США, международные события, такие как COVID-19, а также демократические процессы и институты, включая президентские выборы 2020 года".
Помимо России, среди стран, представляющих киберугрозу США, называются Китай, Иран и Северная Корея.
Отмечается, что усилия перечисленных государств по мере приближения выборов в США будут направлены на инфраструктуру, связанную с выборами. При этом они сосредоточатся на персональной информации избирателей, локальных сетях муниципалитетов и штатов и напрямую на чиновниках, связанных с избирательным процессом.
"Деятельность может происходить в течение всего избирательного цикла 2020 года - во время предвыборных мероприятий, в день выборов и в поствыборный период", - заявляет министерство.
"Федеральное правительство, органы власти штатов, местные и территориальные правительства, а также частный сектор столкнутся с целым рядом киберугроз, направленных на доступ к конфиденциальной информации, кражу денег и принуждение к уплате выкупа", - добавляет МВБ.
Министерство предупредило, что у России есть возможность "нарушить или повредить критически важные инфраструктурные сети США с помощью кибератак", и что российские агенты почти наверняка будут продолжать нацеливаться на американскую промышленность и все уровни правительства.
"Россия, вероятно, может проводить кибератаки, которые приведут к, по крайней мере, локальным последствиям на несколько часов или дней, и, вероятно, разрабатывает варианты, которые вызовут более тяжелые последствия", - пишет МВБ.
Отмечается, что Китай продолжит свою кампанию экономического шпионажа против США и что Китай также представляет серьезную постоянную угрозу для американской инфраструктуры из-за потенциальных кибератак. По оценкам министерства, действия Пекина будут нацелены на производство, оборону, здравоохранение, транспорт и энергетику в течение следующего года.
По данным министерства, возможно также использование кибератак для получения информации о лечении и вакцинах от COVID-19. Чем, согласно МВБ, уже занимаются Россия и Китай.
"Когда американский народ прочтет этот доклад, он будет более осведомлен о традиционных угрозах, стоящих перед родиной, таких как терроризм и организованная преступность. Однако я думаю, что они также поймут, что мы сталкиваемся со значительной угрозой на родине со стороны таких государств, как Китай, Россия и Иран", - заявил исполняющий обязанности главы министерства Чад Вульф.
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