Свыше 100 тыс. человек остались без водоснабжения в Дагестане из-за аварии на водопроводе - МЧС

Специалисты восстанавливают водоснабжение в городе Каспийске (Дагестан), прерванное из-за аварии на водопроводе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
"В результате прорыва водопровода диаметром 500 мм в районе канала имени Октябрьской революции прервано водоснабжение в 5 тыс. 539 домах. Без воды остались 103 тыс. 914 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, аварийно-восстановительные работы начаты, на месте работают 13 человек и 5 единиц техники.
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