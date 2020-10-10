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СНГ 10.10.2020 20:50

Свыше 100 тыс. человек остались без водоснабжения в Дагестане из-за аварии на водопроводе - МЧС

Специалисты восстанавливают водоснабжение в городе Каспийске (Дагестан), прерванное из-за аварии на водопроводе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"В результате прорыва водопровода диаметром 500 мм в районе канала имени Октябрьской революции прервано водоснабжение в 5 тыс. 539 домах. Без воды остались 103 тыс. 914 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, аварийно-восстановительные работы начаты, на месте работают 13 человек и 5 единиц техники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, АВАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]