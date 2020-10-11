ЕС призвал Армению и Азербайджан строго соблюдать соглашение о перемирии

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза приветствовал достигнутое 10 октября соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях между Арменией и Азербайджаном.

"ЕС призывает стороны строго соблюдать это соглашение и призывает всех участников, включая внешние стороны, воздерживаться от любых действий, которые могут привести к новым жертвам. В этой связи мы с крайним беспокойством отмечаем сообщения о продолжающихся военных действиях, в том числе против гражданских объектов, а также о жертвах среди гражданского населения, и настоятельно призываем стороны обеспечить полное соблюдение соглашения на местах", - говорится в документе, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

В этом заявлении ЕС призывает стороны "незамедлительно приступить к предметным переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, без предварительных условий и на основе согласованных принципов".

"ЕС продолжает поддерживать работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поиску политического урегулирования конфликта путем переговоров и будет по-прежнему участвовать в усилиях по достижению прочного мира в регионе", - заявил глава дипломатии ЕС.