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Карабахский конфликт 11.10.2020 21:21

ЕС призвал Армению и Азербайджан строго соблюдать соглашение о перемирии

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза приветствовал достигнутое 10 октября соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях между Арменией и Азербайджаном.

"ЕС призывает стороны строго соблюдать это соглашение и призывает всех участников, включая внешние стороны, воздерживаться от любых действий, которые могут привести к новым жертвам. В этой связи мы с крайним беспокойством отмечаем сообщения о продолжающихся военных действиях, в том числе против гражданских объектов, а также о жертвах среди гражданского населения, и настоятельно призываем стороны обеспечить полное соблюдение соглашения на местах", - говорится в документе, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

В этом заявлении ЕС призывает стороны "незамедлительно приступить к предметным переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, без предварительных условий и на основе согласованных принципов".

"ЕС продолжает поддерживать работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поиску политического урегулирования конфликта путем переговоров и будет по-прежнему участвовать в усилиях по достижению прочного мира в регионе", - заявил глава дипломатии ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]