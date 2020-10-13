ОПЕК в сентябре снизил добычу нефти на 50 тыс. б/с, Ирак вырос на 50 тыс. б/с, сделка исполнена на 104% без компенсаций

ОПЕК в сентябре снизил добычу нефти на 47 тыс. баррелей в сутки к августу - до 24,1 млн б/с, при этом ОАЭ, допустившие в прошлом месяце существенное превышение обязательств по сделке ОПЕК+, снизили добычу на 240 тыс. б/с, а Ирак, не выполняющий соглашение, увеличил ее на 50 тыс. б/с, следует из ежемесячного отчета организации.

Согласно расчетам "Интерфакса", таким образом, страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, исполнили его на 104% без учета компенсаций за ранее неисполненные договоренности.

Официально известно лишь о согласованном объеме компенсаций самого злостного нарушителя - Ирака, который обязался дополнительно снизить добычу на 400 тыс. б/с в августе и сентябре, поскольку не снизил добычу в мае-июле до оговоренных уровней. Однако с учетом этих договоренностей в августе страна исполняла сделку на 80%, в сентябре - на 77%.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на сентябрьском министерском мониторинговом комитете призывал, чтобы недовыполненные обязательства были компенсированы до конца года.

Министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи говорил, что в сентябре ОАЭ исполнят сделку на 100%, а компенсировать будут в октябре-ноябре.

Ливия, где с января проходили военные противостояния, в сентябре нарастила добычу на 50 тыс. б/с после урегулирования ситуации и запуска ряда месторождений.