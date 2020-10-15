Боррель считает нужным более четко определить принципы взаимодействия РФ с ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что принципы взаимодействия с Россией основываются на недостаточно четко сформулированных принципах.

"Наши отношения с Россией остаются основанными на принципах, которые, в конечном счете, являются лишь недостаточно развёрнутыми заявлениями (...), которые мы должны будем уточнить", - сказал Боррель в интервью газете "Монд".

Он напомнил, что один из этих принципов - диалог по темам, которые представляют общий интерес. "И моя роль, как в этом, так и в других вопросах, заключается в том, чтобы понять позицию наших собеседников, чтобы прийти к соглашению", - добавил Боррель.

Он указал, что позиция России, в частности, по Украине и ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, с точки зрения Брюсселя, "остается недопустимой".

"Однако, это обстоятельство не отменяет существование многих других аспектов наших отношений", - подчеркнул глава европейской дипломатии.