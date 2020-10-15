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Дальнее зарубежье 15.10.2020 19:25

Боррель считает нужным более четко определить принципы взаимодействия РФ с ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что принципы взаимодействия с Россией основываются на недостаточно четко сформулированных принципах.

"Наши отношения с Россией остаются основанными на принципах, которые, в конечном счете, являются лишь недостаточно развёрнутыми заявлениями (...), которые мы должны будем уточнить", - сказал Боррель в интервью газете "Монд".

Он напомнил, что один из этих принципов - диалог по темам, которые представляют общий интерес. "И моя роль, как в этом, так и в других вопросах, заключается в том, чтобы понять позицию наших собеседников, чтобы прийти к соглашению", - добавил Боррель.

Он указал, что позиция России, в частности, по Украине и ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, с точки зрения Брюсселя, "остается недопустимой".

"Однако, это обстоятельство не отменяет существование многих других аспектов наших отношений", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, БОРРЕЛЬ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]