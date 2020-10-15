Техкомитет ОПЕК+ не обсуждал продления текущих условий сделки после 2020г, несмотря на ухудшение прогноза спроса

Технический комитет ОПЕК+, проведший заседание в четверг, констатировал, что в сентябре страны-участницы исполнили соглашение на 102%, при этом страны ОПЕК исполнили его на 105%, а не-ОПЕК - на 97%, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с итогами заседания.

Источники сообщили также, что в ходе заседания не обсуждалась перспектива продления текущих ограничений по добыче нефти после января 2021 года, несмотря на то, что прогнозы по восстановлению спроса до докризисного уровня ухудшились. Если месяц назад предполагалось, что спрос на нефть восстановится во втором квартале 2021 года, то нынешние оценки - не ранее конца 2021 года.

Тем не менее, отмечают собеседники "Интерфакса", изменения текущих условий, предполагающих частичное наращивание добычи с января 2021 года, не обсуждается.

На прошлой неделе The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Саудовская Аравия может выступить за то, чтобы страны ОПЕК отказались от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года, поскольку продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 по всему миру сдерживает спрос, в то время как наращивание добычи Ливией увеличит предложение.

В апреле текущего года страны ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса - на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с).

Соглашение ОПЕК+ предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне (позднее было принято решение о продлении этих ограничений еще и на июль), далее, до конца 2020 года согласованное снижение составляет 7,7 млн б/с. С января 2021 года до мая 2022 года - 5,8 млн б/с. Базовым уровнем для расчета корректировок является добыча нефти на октябрь 2018 года, за исключением Саудовской Аравии и России, которые снижают добычу от уровня 11 млн б/с. Предполагается, что вопрос о продлении этого соглашения будет рассмотрен в декабре 2021 года.