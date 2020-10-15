Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   14.10 WTI 41.04 0.84 Brent 43.32 0.87

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 15.10.2020 23:42

Турция обеспокоена обстрелами гражданского населения Азербайджана в зоне карабахского конфликта - Чавушоглу

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора в четверг обсудили ситуацию в Карабахе.

Байрамов проинформировал турецкого коллегу об обстреле армянскими военными участников похоронной церемонии в азербайджанском городе Тертер. В результате инцидента погибли 4 человека, еще четверо получили ранения.

«Чавушоглу решительно осудил тот факт, что ВС Армении берут на прицел мирное азербайджанское население. Он выразил также серьезное беспокойство гибелью гражданских лиц», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Министры в ходе разговора подчеркнули, что для обеспечения мира в регионе нужно выполнить резолюции Совбеза ООН, требующие вывод ВС Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


Похожие новости


Чавушоглу обсудил по телефону с Лавровым вопрос о перемирии в Карабахе - СМИ Чавушоглу в беседе с Лавровым призвал Москву повлиять на Ереван, чтобы армянская сторона соблюдала перемирие в Карабахе - ТВ У Минской группы ОБСЕ нет конкретного плана по урегулированию в Карабахе – Чавушоглу Переговоры по Карабаху утратили смысл после смены власти в Армении в 2018г - глава МИД Азербайджана Чавушоглу: Визит в Баку – это поддержка Турцией Азербайджана Президент Азербайджана провел переговоры с главой МИД Турции

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]