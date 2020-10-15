Турция обеспокоена обстрелами гражданского населения Азербайджана в зоне карабахского конфликта - Чавушоглу

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора в четверг обсудили ситуацию в Карабахе.

Байрамов проинформировал турецкого коллегу об обстреле армянскими военными участников похоронной церемонии в азербайджанском городе Тертер. В результате инцидента погибли 4 человека, еще четверо получили ранения.

«Чавушоглу решительно осудил тот факт, что ВС Армении берут на прицел мирное азербайджанское население. Он выразил также серьезное беспокойство гибелью гражданских лиц», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Министры в ходе разговора подчеркнули, что для обеспечения мира в регионе нужно выполнить резолюции Совбеза ООН, требующие вывод ВС Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана.

А.Азизов