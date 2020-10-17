ВС Армении вновь обстреливают районы Азербайджана - Минобороны

ВС Армении утром в субботу вновь подвергают обстрелу населенные пункты районов Азербайджана за пределами зоны боевых действий, сообщает Минобороны.

"Вновь грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, ВС Армении 17 октября с утра обстреливают территории Тертерского, Агдамского, Бардинского и Агджабединского районов", - отмечается в сообщении.

Н.Аббасова