ВС Армении обстреливает Тертерский и Агдамский районы – Минобороны Азербайджан

ВС Армении во вторник днем вновь открыли огонь по населенным пунктам Тертерского и Агдамского районов, сообщает Минобороны Азербайджана.

«ВС Армении подвергают обстрелу территории Тертерского и Агдамского районов», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде