Боррель и Помпео обсудили Белоруссию и Карабах

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео ряд вопросов в контексте трансатлантического партнерства, включая Белоруссию и Нагорный Карабах, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
"Госсекретарь Помпео и высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) Боррель призвали белорусские власти вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями гражданского общества, в частности, с Координационным советом, созданным Светланой Тихановской. ЕС и США подтвердили свою решительную поддержку независимости и суверенитета Белорусии", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
В документе отмечается, что оба высокопоставленных дипломата также дали оценку ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта и призвали к немедленному прекращению боевых действий и соблюдению согласованного прекращения огня".
"Они призвали стороны безотлагательно возобновить конструктивные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Оба руководителя (внешнеполитических ведомств - ИФ) призывают всех участников, включая внешние стороны, воздерживаться от действий, которые могут увеличить риски для региона", - сообщают в Брюсселе.
В ходе этого разговора Боррель и Помпео начали новый двусторонний диалог между ЕВС и Госдепартаментом США по Китаю. Они приветствовали начало этого диалога как специализированного форума для экспертов ЕС и США для обсуждения всего спектра вопросов, связанных с Китаем.
ЕВС также сообщила, что стороны договорились продолжать контакты на уровне старших должностных лиц и экспертов по темам, включая права человека, безопасность и многосторонность.
Следующее совещание высокого уровня между заместителем госсекретаря США и генеральным секретарем ЕВС состоится в середине ноября 2020 года, говорится в коммюнике.
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