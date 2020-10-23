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Карабахский конфликт 23.10.2020 23:00

Боррель и Помпео обсудили Белоруссию и Карабах

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео ряд вопросов в контексте трансатлантического партнерства, включая Белоруссию и Нагорный Карабах, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Госсекретарь Помпео и высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) Боррель призвали белорусские власти вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями гражданского общества, в частности, с Координационным советом, созданным Светланой Тихановской. ЕС и США подтвердили свою решительную поддержку независимости и суверенитета Белорусии", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что оба высокопоставленных дипломата также дали оценку ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта и призвали к немедленному прекращению боевых действий и соблюдению согласованного прекращения огня".

"Они призвали стороны безотлагательно возобновить конструктивные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Оба руководителя (внешнеполитических ведомств - ИФ) призывают всех участников, включая внешние стороны, воздерживаться от действий, которые могут увеличить риски для региона", - сообщают в Брюсселе.

В ходе этого разговора Боррель и Помпео начали новый двусторонний диалог между ЕВС и Госдепартаментом США по Китаю. Они приветствовали начало этого диалога как специализированного форума для экспертов ЕС и США для обсуждения всего спектра вопросов, связанных с Китаем.

ЕВС также сообщила, что стороны договорились продолжать контакты на уровне старших должностных лиц и экспертов по темам, включая права человека, безопасность и многосторонность.

Следующее совещание высокого уровня между заместителем госсекретаря США и генеральным секретарем ЕВС состоится в середине ноября 2020 года, говорится в коммюнике.

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Тэги: ЕС, США, ДИПЛОМАТИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]