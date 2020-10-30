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Внешняя политика 30.10.2020 18:00

Азербайджан готов оказать любую помощь Турции в связи произошедшим землетрясением – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с произошедшим 30 октября землетрясением в Измире позвонил президенту Турции Реджебу Тайипу Эрдогану.

Президент Алиев подчеркнул, что азербайджанский народ опечален произошедшим землетрясением в Эгейском регионе Турции, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Сегодня, как и всегда, азербайджанский народ находится рядом с дружественной и братской Турцией и готов оказать любую необходимую помощь», - сказал Алиев.

Эрдоган выразил Алиеву признательность и благодарность за телефонный звонок, и оказанное внимание.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]