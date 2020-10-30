Азербайджан готов оказать любую помощь Турции в связи произошедшим землетрясением – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с произошедшим 30 октября землетрясением в Измире позвонил президенту Турции Реджебу Тайипу Эрдогану.

Президент Алиев подчеркнул, что азербайджанский народ опечален произошедшим землетрясением в Эгейском регионе Турции, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Сегодня, как и всегда, азербайджанский народ находится рядом с дружественной и братской Турцией и готов оказать любую необходимую помощь», - сказал Алиев.

Эрдоган выразил Алиеву признательность и благодарность за телефонный звонок, и оказанное внимание.

Б.Рустамбеков