СБ ООН может вернуться к рассмотрению вопроса Карабаха, если ситуация ухудшится - Небензя

Совет Безопасности ООН может вернуться к обсуждению конфликта в Нагорном Карабахе, если ситуация не улучшится, заявил постпред РФ при Организации Василий Небензя.

"Я не могу исключать, что если ситуация ухудшится, Совет вновь может вернуться к этому вопросу и рассмотреть его. В каком формате - мы решим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли СБ ООН провести открытое заседание для обсуждения карабахского конфликта.

Небензя отметил, что "режим прекращения огня постоянно нарушается, несмотря на обязательства, данные в Москве и Вашингтоне", "нет механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня и гуманитарных пауз".

"Я надеюсь, что стороны конфликта выполнят достигнутые договоренности, в первую очередь, добьются прекращения огня, и приступят к предметному политическому процессу", - заявил российский постпред.

Ранее члены Совета Безопасности ООН дважды провели закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе 29 сентября и 19 октября.