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Карабахский конфликт 31.10.2020 07:37

СБ ООН может вернуться к рассмотрению вопроса Карабаха, если ситуация ухудшится - Небензя

Совет Безопасности ООН может вернуться к обсуждению конфликта в Нагорном Карабахе, если ситуация не улучшится, заявил постпред РФ при Организации Василий Небензя.

"Я не могу исключать, что если ситуация ухудшится, Совет вновь может вернуться к этому вопросу и рассмотреть его. В каком формате - мы решим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли СБ ООН провести открытое заседание для обсуждения карабахского конфликта.

Небензя отметил, что "режим прекращения огня постоянно нарушается, несмотря на обязательства, данные в Москве и Вашингтоне", "нет механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня и гуманитарных пауз".

"Я надеюсь, что стороны конфликта выполнят достигнутые договоренности, в первую очередь, добьются прекращения огня, и приступят к предметному политическому процессу", - заявил российский постпред.

Ранее члены Совета Безопасности ООН дважды провели закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе 29 сентября и 19 октября.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, КАРАБАХ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]