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Карабахский конфликт 31.10.2020 23:01

Азербайджан не обстреливает приграничные армянские села – Минобороны

Министерство обороны Азербайджана опровергает заявление Армении об обстреле азербайджанскими вооруженными силами села Давид Бек недалеко от города Гафан.

«Распространенная Арменией информация о том, что ВС Азербайджана с территории Губадлмнского района подвергли огню село Давид Бек недалеко от города Гафан, является очередной провокацией», - говорится в сообщении министерства.

«В течение всего дня враг подвергал артиллерийскому обстрелу села Губадлинского района, освобожденные от оккупации и и позиции Азербайджанской Армии, посредством артиллерийских установок размещенных на оккупированной части Губадлинского района на расстоянии 4-5 км в глубь от армяно-азербайджанской границы. Ответные меры в отношении вражеских артиллерийских точек были предприняты только лишь в пределах границ Азербайджана», - сообщает оборонное ведомство.

«Мы еще раз заявляем, что у нас нет никаких военных целей в Армении. Азербайджанская Армия восстанавливает территориальную целостность Азербайджана в рамках границ признанных мировым сообществом», - заявляет министерство.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]