Азербайджан не обстреливает приграничные армянские села – Минобороны

Министерство обороны Азербайджана опровергает заявление Армении об обстреле азербайджанскими вооруженными силами села Давид Бек недалеко от города Гафан.
«Распространенная Арменией информация о том, что ВС Азербайджана с территории Губадлмнского района подвергли огню село Давид Бек недалеко от города Гафан, является очередной провокацией», - говорится в сообщении министерства.
«В течение всего дня враг подвергал артиллерийскому обстрелу села Губадлинского района, освобожденные от оккупации и и позиции Азербайджанской Армии, посредством артиллерийских установок размещенных на оккупированной части Губадлинского района на расстоянии 4-5 км в глубь от армяно-азербайджанской границы. Ответные меры в отношении вражеских артиллерийских точек были предприняты только лишь в пределах границ Азербайджана», - сообщает оборонное ведомство.
«Мы еще раз заявляем, что у нас нет никаких военных целей в Армении. Азербайджанская Армия восстанавливает территориальную целостность Азербайджана в рамках границ признанных мировым сообществом», - заявляет министерство.
Б.Рустамбеков
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