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Карабахский конфликт 01.11.2020 11:45

Глава МИД Турции прибыл в Баку

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в воскресенье в Баку.

“Мы снова в Баку с нашими братьями, чтобы обменяться мнениями о последних событиях в Нагорном Карабахе и продемонстрировать нашу твердую поддержку Азербайджана”, - отметил Чавушоглу в своем Twitter аккаунте.

Х.Насирзаде


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ВИЗИТ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]