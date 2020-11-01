Глава МИД Турции прибыл в Баку

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в воскресенье в Баку.

“Мы снова в Баку с нашими братьями, чтобы обменяться мнениями о последних событиях в Нагорном Карабахе и продемонстрировать нашу твердую поддержку Азербайджана”, - отметил Чавушоглу в своем Twitter аккаунте.

Х.Насирзаде