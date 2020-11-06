Экономика США восстанавливается, но темпы роста замедлились - глава ФРС

Федеральная резервная система (ФРС), двухдневное заседание руководства которой завершилось в четверг, не стала менять денежно-кредитную политику и заявила о продолжающемся восстановлении экономики страны.
Тем не менее, перспективы для экономики "остаются крайне неопределенными", заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции после ноябрьской встречи.
"Экономическая активность продолжила восстанавливаться после депрессивного второго квартала, - отметил он. - Однако в последние месяцы темпы улучшения замедлились".
Пауэлл сказал, что недавний рост числа случаев заражения коронавирусом "особенно тревожит", и призвал американцев сохранять бдительность в ближайшие месяцы. "Все мы должны сыграть свою роль в реакции нашей страны на пандемию", - считает он. По его мнению, ношение масок в публичных местах "поможет вернуть экономику к полной силе", пишет The Wall Street Journal.
ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам заседания, проходившего 4-5 ноября, а также подтвердила объем программы выкупа активов на уровне не менее $120 млрд в месяц. Эти решения были приняты единогласно десятью членами Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и совпали с прогнозами экономистов и аналитиков.
При этом Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.
"Пандемия COVID-19 вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире, - говорилось в сообщении по итогам заседания. - Экономическая активность и занятость продолжили восстанавливаться, но остаются значительно ниже уровней начала года".
Пауэлл в ходе выступления сказал, что, похоже, удалось избежать наихудших сценариев развития экономики.
Многие эксперты полагают, что после снижения процентных ставок до нуля у американского ЦБ осталось мало возможностей для оказания помощи экономике. Однако Пауэлл во время пресс-конференции отверг эту мысль.
"У ДКП не осталось силы? Ответ на этот вопрос будет отрицательным", - сказал он.
Несколько раз за время выступления Пауэлл снова призывал Конгресс принять еще одни пакет стимулирующих мер.
Аналитики считают, что Конгресс в конечном итоге примет такое решение, но размер экономических стимулов будет зависеть от того, кто станет следующим президентом, отмечает MarketWatch.
Эксперты не ожидали каких-либо шагов от ФРС в четверг, в том числе и в связи с президентскими выборами, которые прошли в США 3 ноября и из-за которых заседание Федрезерва было отложено на один день. Отсутствие ясности относительно следующего главы государства рассматривалось как еще один повод для осторожности. Но многие аналитики полагают, что ФРС предпримет дополнительные меры смягчения ДКП до конца текущего года.
Следующая встреча руководства американского ЦБ запланирована на 15-16 декабря и будет сопровождаться публикацией обновленных экономических ожиданий Федрезерва.
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