Президент Алиев: Город Шуша освобожден от армянской оккупации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье заявил об освобождении города Шуша от армянской оккупации.

"С огромным чувством гордости я заявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. Шуша наша! Карабах наш!", - заявил Алиев в воскресенье в обращении к азербайджанскому народу.

Глава государства поздравил азербайджанский народ с этим событием.

"Я хочу поздравить от всего сердца всех азербайджанцев, всех шушинцев. Шуша, находящаяся под оккупацией 28 с половиной лет, сейчас освобождена. Мы возвратились в Шушу", - заявил Алиев.

По словам Алиева, Шуша занимает особое место в истории Азербайджана.

"Веками азербайджанцы, жили, возводили и творили в Шуше. Шуша является жемчужиной не только Азербайджана, но и всего Кавказа. Но подлый враг, оккупировав Шушу, нанес большой удар по нашему культурному наследию. Наши исторические памятники, наши мечети были разрушены и оскорблены. Сейчас мы вернулись в Шушу, и все наши исторические памятники и мечети будут восстановлены. Снова спустя 28 лет в Шуше зазвучит азан. Шуша, мы вернулись!", - заявил Алиев.

А. Мамедов