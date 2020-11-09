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Карабахский конфликт 09.11.2020 17:30

Азербайджанские войска приближаются к Ханкенди

В Ханкенди признали, что не контролируют ключевой город Шуша, азербайджанские войска находятся на подступах к Ханкенди, заявил пресс-секретарь "президента НКР" Ваграм Погосян.

"К сожалению, цепочка неудач пока нас преследует, и город Шуша полностью вне нашего контроля. Противник находится на подступах к Ханкенди, и уже его существование под угрозой", - написал Погосян на своей странице в фейсбуке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ШУША, ПОТЕРЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]