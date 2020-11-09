Азербайджанские войска приближаются к Ханкенди

В Ханкенди признали, что не контролируют ключевой город Шуша, азербайджанские войска находятся на подступах к Ханкенди, заявил пресс-секретарь "президента НКР" Ваграм Погосян.

"К сожалению, цепочка неудач пока нас преследует, и город Шуша полностью вне нашего контроля. Противник находится на подступах к Ханкенди, и уже его существование под угрозой", - написал Погосян на своей странице в фейсбуке.