Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7951 RUR   0.0176 GBR   2.0647 TRY   0.0623

Цена на нефть

26.09 $/bbl +/- WTI 90.39 +0.71 Brent 93.96 +0.67

Карабах 27.09.2023 12:29

В Армению из Карабаха добровольно переехали 42,5 тыс. человек

Правительство Армении сообщило, что из Карабаха в Армению за последние дни переехали 42,5 тыс. человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян на пресс-конференции в среду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ПЕРЕЕЗД


Похожие новости


Песков: пока нет каких-то четких наметок относительно встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении Армения хочет скорейшего разблокирования региональных транспортных коммуникаций В Армении надеются на «шаг вперед» на встрече Алиева и Пашиняна в Гранаде Алиев и Пашинян встретятся 5 октября в испанской Гранаде Минобороны Азербайджана сообщило об обнаружении квадрокоптера, принадлежащего ВС Армении Баку ждет от Еревана практических шагов по нормализации отношений - глава МИД Азербайджана В регионе появились более благоприятные возможности для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном - Алиев ЕС призвал Ереван и Баку возобновить переговоры Азербайджан и Армения существенно продвинулись в подготовке мирного договора - Кремль Встреча вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении для обсуждения разблокировки транспортных коридоров пока не планируется - Песков

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az