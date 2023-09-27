В Армению из Карабаха добровольно переехали 42,5 тыс. человек

Правительство Армении сообщило, что из Карабаха в Армению за последние дни переехали 42,5 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян на пресс-конференции в среду.

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