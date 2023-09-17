Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Баку готов организовать параллельное использование дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди с соблюдением требований законодательства Азербайджана, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
"Предложение о параллельном использовании дорог Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди в связке с Азербайджаном уже давно продвигается Азербайджаном и широко обсуждается на различных уровнях. К сожалению, несмотря на достигнутые договоренности и призывы международных партнеров, Армения и так называемый режим, созданный ею в Карабахском регионе, препятствовал организации такого перехода", - отмечается в заявлении.
Представитель МИД Азербайджана отметил, что сегодня, обращаясь к азербайджанской стороне, МККК предоставил предварительную информацию о том, что 18 сентября противоположная сторона согласилась на параллельный прием грузов с дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.
"Ожидается, что в ближайшее время МККК представит азербайджанской стороне официальную ноту об этом. Как отмечалось ранее, азербайджанская сторона готова организовать параллельное использование дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди с соблюдением требований законодательства нашей страны", - подытожил Гаджизаде.
В.Алиев
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