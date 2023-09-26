В Армению из Карабаха вернулись 19 тыс. человек

Правительство Армении сообщило о том, что в Армению из Карабахского региона Азербайджана за последние несколько дней переехали 19 тыс. человек.

По словам вице-премьера Армении Тиграна Хачатряна, всех возвращающихся, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.

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