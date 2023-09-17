Позиции ВС Азербайджана обстреляны армянскими НВФ, пресечена очередная провокация сепаратистов - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает о пресечении попытки армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском экономическом районе заложить мину перед позициями азербайджанской армии.

"17 сентября около 13:55 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, попытались заложить мину перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Агдамского района", - подчеркивается в информации оборонного ведомства.

Минобороны отмечает, что в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.

Кроме того, около 15:10 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении города Шуша, были несколько раз обстреляны членами незаконных вооруженных формирований.

"В указанном направлении подразделениями нашей армии приняты адекватные меры реагирования", - отмечается в сообщении Минобороны.

В.Алиев