Миротворцы РФ будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - Путин

Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации", - сказал он в телеобращении.

"9 ноября президентом Азербайджанской республики Алиевым, премьер-министр Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская республика и республика Армения останавливаются на занимаемых ими позициях", - сказал Путин.

Договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России по Карабаху предусматривают разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе; контролировать транспортное сообщение будет Погранслужба ФСБ России.

"Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России", - говорится в заявлении президента РФ.

Россия исходит из того, что договоренность между Баку и Ереваном создаст основу для долгосрочного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха, заявил Владимир Путин.

"Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", - сказал он.