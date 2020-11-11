Переговоры по Карабаху были сложными - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, какой аргумент смог убедить Азербайджан, выигрывавший боевые действия в Нагорном Карабахе, согласиться на ввод российских миротворцев в регион, отметив только, что переговорный процесс был сложным.

"Вы задаете вопрос, который относится к весьма длительному и напряженному процессу поиска путей для остановки войны и перевода процесса в политико-дипломатическое русло", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это сложный процесс, и все, что можно было о нем рассказать, было рассказано, но не более того", - добавил представитель Кремля.