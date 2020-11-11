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Карабахский конфликт 11.11.2020 13:21

Для ввода миротворцев в зону карабахского конфликта дополнительное разрешение Совета Федерации не требуется - Песков

Разрешение Совета Федерации для ввода российских миротворцев в зону карабахского конфликта не требуется, так как продолжает действовать постановление верхней палаты от сентября 2015 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом нет прямой необходимости, потому что 30 сентября 2015 года было постановление Совета Федерации ФС РФ №355-СФ, где дается согласие президенту России на использование вооруженных сил за пределами территории России на основе общепризнанных принципов и норм международного права", - сказал Песков журналистам в четверг.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что теперь президенту РФ не нужно обращаться в Совет Федерации, чтобы использовать российскую армию за пределами РФ, Песков ответил: "Пока это постановление действует, а оно действует, оно никак не менялось, есть такая юридическая база для принятия подобных решений на основе общепризнанных принципов и норм международного права".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, МИРОТВОРЦЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]