Эксперты МАГАТЭ обследовали два объекта в Иране

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили доступ на еще один иранский объект, на котором Тегеран мог вести незадекларированную активность в ядерной сфере в начале 2000-х гг.

"В рамках соглашения с Ираном на той неделе агентство дополнительно обследовало еще один объект в стране, при этом были взяты экологические образцы", - говорится в распространенном в среду заявлении МАГАТЭ.

Ранее Иран заявил, что открыл доступ для экспертов МАГАТЭ на два объекта. Это стало возможным после визита в Тегеран гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Один объект был обследован в начале сентября.