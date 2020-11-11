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ТЭК 11.11.2020 21:41

Эксперты МАГАТЭ обследовали два объекта в Иране

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили доступ на еще один иранский объект, на котором Тегеран мог вести незадекларированную активность в ядерной сфере в начале 2000-х гг.

"В рамках соглашения с Ираном на той неделе агентство дополнительно обследовало еще один объект в стране, при этом были взяты экологические образцы", - говорится в распространенном в среду заявлении МАГАТЭ.

Ранее Иран заявил, что открыл доступ для экспертов МАГАТЭ на два объекта. Это стало возможным после визита в Тегеран гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Один объект был обследован в начале сентября.

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, ЭКСПЕРТЫ, ДОСТУП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]