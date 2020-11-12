Совещание Минской группы по Карабаху состоится в Москве на следующей неделе - глава МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствовал прекращение огня в Нагорном Карабахе и заявил о предстоящем совещании Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху на следующей неделе в Москве и о продолжении затем дискуссии в ООН.

"Нужно, чтобы теперь началась дискуссия на основании прекращения огня с целью завершить различные параметры и сделать так, чтобы настоящее урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе могло установиться на долгую перспективу", - сказал французский министр иностранных дел, выступая в четверг в сенате.

"Эта дискуссия состоится по инициативе трех сопредседателей (Минской группы - ИФ), каковыми являются господин Лавров, господин Помпео и я. Она состоится в Москве на будущей неделе, а затем в Нью-Йорке, в ООН", - сообщил Ле Дриан.

"Но до тех пор надо иметь уверенность не только в том, что прекращение огня полностью соблюдается, но и в том, что иностранные боевики выведены из зоны и что беженцы смогут вернуться в свои места проживания", - подчеркнул глава МИД Франции.

Он добавил, что это является частью соглашения о прекращении огня и должно выполняться.