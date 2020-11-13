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Карабахский конфликт 13.11.2020 11:18

В Кремле считают несправедливыми упреки в том, что Россия не оказывала Армении поддержки во время карабахского конфликта

Упреки в отношении России в том, что она якобы не оказывала существенной поддержки Армении в нагорно-карабахском конфликте, несостоятельны и несправедливы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Упреки тех, кто пишет у вас в "Фейсбуке" в отношении России, абсолютно несостоятельны. Президент России сказал однозначно, что Россия не забывает о своих обязанностях по ОДКБ и в случае нападения кого бы то ни было на территорию союзника, территорию Армении сделает все возможное для защиты своего союзника", - сказал Песков в интервью RT-Россия.

"Любые упреки несостоятельны и несправедливы", - добавил он.

Песков не стал комментировать реакцию граждан Армении и Азербайджана на заключение соглашения по Карабаху.

"Я могу только воздать должное политической мудрости президента Алиева и премьер-министра Пашиняна, которые благодаря усилиям президента Путина подписали совместное заявление и остановили военные действия и кровопролитие", - сказал пресс-секретарь.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, АРМЕНИЯ, ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]