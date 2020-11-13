Лавров: договариваемся о развертывании миссии ООН в Карабахе в контакте с Баку и Ереваном

Москва по просьбе ООН договаривается с Баку и Ереваном об обеспечении возможности развертывания структур международной организации в Нагорном Карабахе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы находимся в контакте с международными организациями, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Это прежде всего управление верховного комиссара по делам беженцев, управление по координации гуманитарных вопросов ООН, и программа развития ООН. Все эти структуры имеют свое присутствие в регионе, но не в Нагорном Карабахе", - сказал Лавров на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.

"Сейчас мы в контактах с нашими армянскими и азербайджанскими коллегами по просьбе ооновских структур договариваемся о том, чтобы они смогли развернуть своё присутствие непосредственно в Нагорном Карабахе. ООН очень заинтересованы в том, чтобы координировать свои действия в случае такого развертывания с нашими миротворцами, с нашими пограничниками и с теми, кто будет решать гуманитарные задачи по линии миссии", - добавил он.

Министр отметил, что о развитии событий в Нагорном Карабахе проинформированы сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция и США, а также Совет безопасности ООН.

Глава МИД РФ добавил, что структурам ООН также важно "иметь точные данные о том, сколько беженцев, сколько перемещённых лиц куда выдвинулись". "Это тоже нам важно оценить и своими силами, и в контактах с азербайджанской и армянской сторонами", - сказал Лавров.

"Ну и за рамками ООН есть ещё МККК, который давно работает в регионе. У него было присутствие постоянное многие годы в самом Степанакерте. После начала боевых действий это присутствие они вынужденно эвакуировали в Ереван, сейчас они туда вернулись и опять возобновляют там свою работу, тоже заинтересованы в наращивании координации с нашими представителями. Президент МККК Петер Маурер будет во вторник в РФ. Мы рассчитываем организовать ему встречу не только в МИДе, но и с нашими военными, с представителями МЧС и пограничниками", - добавил глава МИД РФ.