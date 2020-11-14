Путин в телефонных контактах с Алиевым и Пашиняном констатировал соблюдение прекращения огня в Карабахе

В ходе очередных телефонных контактов президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном обсуждены практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных в трехстороннем Заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

"Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная", - говорится в сообщении.

"В разговоре с Ильхамом Алиевым Владимир Путин, в частности, обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним Заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь. Президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона", - сообщила пресс-служба Кремля.