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Дальнее зарубежье 16.11.2020 17:39

Главы МИД стран НАТО проведут телеконференцию 1-2 декабря

Североатлантический совет на уровне министров иностранных дел проведет 1-2 декабря заседание в режиме телеконференции, объявила в понедельник в Брюсселе пресс-служба штаб-квартиры НАТО.

"Совещание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в коммюнике Североатлантического альянса.

Более подробная информация о виртуальном Совете НАТО будет опубликована позднее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НАТО, МИД, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]