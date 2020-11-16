Главы МИД стран НАТО проведут телеконференцию 1-2 декабря

Североатлантический совет на уровне министров иностранных дел проведет 1-2 декабря заседание в режиме телеконференции, объявила в понедельник в Брюсселе пресс-служба штаб-квартиры НАТО.

"Совещание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в коммюнике Североатлантического альянса.

Более подробная информация о виртуальном Совете НАТО будет опубликована позднее.