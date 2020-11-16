Главы МИД стран НАТО проведут телеконференцию 1-2 декабря

Североатлантический совет на уровне министров иностранных дел проведет 1-2 декабря заседание в режиме телеконференции, объявила в понедельник в Брюсселе пресс-служба штаб-квартиры НАТО.
"Совещание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в коммюнике Североатлантического альянса.
Более подробная информация о виртуальном Совете НАТО будет опубликована позднее.
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