Москва играла роль посредника при подготовке заявления РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху - Путин

Трёхстороннее заявление по Карабаху готовилось Россией, Армений и Азербайджаном, Москва выполнила роль посредника, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) президента спросили, является ли он автором документа.

"Три автора, это совершенно точно. Что касается реплики моей, то имелось в виду то заявление, которое я сделал после подписания. Что касается самого текста, то мы делали это втроем - я, естественно, президент Алиев и премьер Пашинян. По другому было невозможно, потому что по сути это была договоренности между двумя сторонами", - сказал Путин.

"Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем. Поэтому авторами, безусловно, являются три стороны" - сказал российский лидер.

Так президент прокомментировал свою реплику на предложение помощника прочитать перед подписанием текст заявления. Путин тогда сказал: "Зачем читать, я же сам его писал".