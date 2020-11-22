Москва играла роль посредника при подготовке заявления РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху - Путин

Трёхстороннее заявление по Карабаху готовилось Россией, Армений и Азербайджаном, Москва выполнила роль посредника, заявил президент РФ Владимир Путин.
В интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) президента спросили, является ли он автором документа.
"Три автора, это совершенно точно. Что касается реплики моей, то имелось в виду то заявление, которое я сделал после подписания. Что касается самого текста, то мы делали это втроем - я, естественно, президент Алиев и премьер Пашинян. По другому было невозможно, потому что по сути это была договоренности между двумя сторонами", - сказал Путин.
"Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем. Поэтому авторами, безусловно, являются три стороны" - сказал российский лидер.
Так президент прокомментировал свою реплику на предложение помощника прочитать перед подписанием текст заявления. Путин тогда сказал: "Зачем читать, я же сам его писал".
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