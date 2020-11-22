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Карабахский конфликт 22.11.2020 15:04

Москва играла роль посредника при подготовке заявления РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху - Путин

Трёхстороннее заявление по Карабаху готовилось Россией, Армений и Азербайджаном, Москва выполнила роль посредника, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) президента спросили, является ли он автором документа.

"Три автора, это совершенно точно. Что касается реплики моей, то имелось в виду то заявление, которое я сделал после подписания. Что касается самого текста, то мы делали это втроем - я, естественно, президент Алиев и премьер Пашинян. По другому было невозможно, потому что по сути это была договоренности между двумя сторонами", - сказал Путин.

"Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем. Поэтому авторами, безусловно, являются три стороны" - сказал российский лидер.

Так президент прокомментировал свою реплику на предложение помощника прочитать перед подписанием текст заявления. Путин тогда сказал: "Зачем читать, я же сам его писал".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КАРАБАХ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]