США ввели санкции против трех компаний из РФ в рамках закона о нераспространении ОМУ - госдеп

Власти США приняли решение о введении санкций против пяти структур, три из которых российские, за нарушение закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и КНДР, говорится в распространенном во вторник заявлении госдепа.

В частности, под американские санкции подпали российские компании АО "Авиазапчасть", АО "Завод Элекон" и Nilco Group. Еще две компании - китайские.

Решение о введении санкций принято американской администрацией еще 6 ноября, однако известно о нем стало только сейчас. 25 ноября соответствующий документ должен быть опубликован в Федеральном регистре США.

Согласно документу, ни одна государственная компания США не может заключать контракты с данными предприятиями и оказывать им финансовую помощь; правительство США не может продавать подсанкционным компаниям боеприпасы и предоставлять услуги, подпадающие под Акт о контроле за экспортом вооружений, а также выдавать им лицензии для получения экспортной продукции.

Отмечается, что действие имеющихся индивидуальных лицензий для этих компаний приостановлено.

АО "Авиазапчасть" - российская внешнеторговая компания, специализирующаяся на поставке и послепродажном обслуживании отечественной авиационной техники гражданского и двойного назначения за рубежом. Согласно сайту компании, у нее есть представительства в Индии и Алжире. Среди иностранных партнеров - Вьетнам, Казахстан, Мьянма, Бангладеш, Китай и Перу.

АО "Завод Элекон" специализируется на разработке и производстве электрических соединителей и кабельных сборок.