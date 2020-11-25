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ЕС обещает более $1,4 млрд финансовой помощи Афганистану, США - $600 млн

ЕС согласился выделить для нужд Афганистана $1,43 млрд в течение следующих четырех лет, однако финансовая поддержка Брюсселя будет зависеть от успехов афганских властей в построении демократии и обеспечении верховенства закона, сообщает агентство Associated press (AP).

Решение ЕС было объявлено в ходе донорской конференции по Афганистану в Женеве, в которой приняли участие представители более 100 стран и организаций. Конференция, прошедшая в значительной степени в виртуальном формате, собралась впервые за четыре года.

"Будущее развитие Афганистана должно сохранить завоевания в сфере демократии и прав человека, достигнутые с 2001 года, особенно в том, что касается прав женщин и детей. Любая попытка восстановить исламский эмират будет иметь влияние на наше политическое и финансовое участие", - приводит AP слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Кроме того, глава МИД ФРГ Хайко Маас обещал направить Афганистану до 2024 года дополнительно около $510 млн. В то же время министр указал на необходимость для афганского правительства и движения "Талибан" добиться примирения.

Замгоссекретаря США Дэвид Хейл отметил, что Вашингтон намерен направить Афганистану в 2021 году $600 млн, однако только половина этой суммы поступит сейчас. Получение второй половины, объяснил замгоссекретаря, будет зависеть от прогресса в мирном урегулировании в стране.

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь отметил, что проходящие в Дохе (Катар) мирные переговоры с участием представителей Кабула и талибов дают "новые и беспрецедентные возможности для мира и процветания".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, США, АФГАНИСТАН, ФИНПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]