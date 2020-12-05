США выведут почти все войска из Сомали - Пентагон

Президент США Дональд Трамп принял решение вывести почти весь американский воинский контингент из Сомали, объявили в Пентагоне.
"Президент США приказал министерству обороны и Африканскому командованию США в начале 2021 года перебазировать в другие страны из Сомали большинство военнослужащих", - говорится в сообщении американского оборонного ведомства.
Пентагон отмечает, что это не означает, что США ослабляют военное присутствие в Африке.
"Это решение означает, что часть военных могут покинуть восток Африки. Однако остальные силы будут размещены в соседних с Сомали странах, и они будут в состоянии проводить операции на сомалийской территории...чтобы сохранить давление на базирующиеся в Сомали экстремистские группировки", - отмечает Пентагон.
Западные СМИ передают, что, как ожидается, Сомали к середине января покинут около 700 военных. Планируется, что они будут переброшены, в основном, в Кению и Джибути.
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