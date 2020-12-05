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Дальнее зарубежье 05.12.2020 10:12

США выведут почти все войска из Сомали - Пентагон

Президент США Дональд Трамп принял решение вывести почти весь американский воинский контингент из Сомали, объявили в Пентагоне.

"Президент США приказал министерству обороны и Африканскому командованию США в начале 2021 года перебазировать в другие страны из Сомали большинство военнослужащих", - говорится в сообщении американского оборонного ведомства.

Пентагон отмечает, что это не означает, что США ослабляют военное присутствие в Африке.

"Это решение означает, что часть военных могут покинуть восток Африки. Однако остальные силы будут размещены в соседних с Сомали странах, и они будут в состоянии проводить операции на сомалийской территории...чтобы сохранить давление на базирующиеся в Сомали экстремистские группировки", - отмечает Пентагон.

Западные СМИ передают, что, как ожидается, Сомали к середине января покинут около 700 военных. Планируется, что они будут переброшены, в основном, в Кению и Джибути.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПЕНТАГОН, СОМАЛИ, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]