Путин поддерживает регулярные контакты с премьером Италии по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на фоне пандемии коронавируса регулярно связывается с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, и лидеры двух стран поддерживают друг друга в этой непростой ситуации.
В День добровольца Путин по видеосвязи пообщался с волонтерами из разных регионов РФ, среди которых был и итальянский преподаватель Валерио Дзанети, находящийся в Красноярске. Он не только объяснил, почему решил стать волонтером в России, но и попросил у Путина российское гражданство.
Президент РФ пообещал решить этот вопрос. На замечание итальянца о том, что сердцем он находится в России, Путин ответил: "Ну и паспорт российский должен быть рядом с сердцем, решим этот вопрос".
"У нас очень добрые отношения с Италией, с вашей родиной. В условиях пандемии мы постоянно в контакте с премьер-министром (Италии), обмениваемся информацией и не только информацией, но стараемся друг друга поддержать", - добавил Путин.
Он напомнил, что между Италией и Россией очень глубокие исторические связи: "Еще во времена Гарибальди наши добровольцы воевали на итальянской земле, отдавали свою жизнь за свободу и независимость итальянского народа".
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