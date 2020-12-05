Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0647 RUR   0.0228 GBR   2.2864 TRY   0.2178

Цена на нефть

03.12 $/bbl   WTI 45.64 0.36 Brent 48.71 0.46

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.12.2020 16:03

Путин поддерживает регулярные контакты с премьером Италии по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на фоне пандемии коронавируса регулярно связывается с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, и лидеры двух стран поддерживают друг друга в этой непростой ситуации.

В День добровольца Путин по видеосвязи пообщался с волонтерами из разных регионов РФ, среди которых был и итальянский преподаватель Валерио Дзанети, находящийся в Красноярске. Он не только объяснил, почему решил стать волонтером в России, но и попросил у Путина российское гражданство.

Президент РФ пообещал решить этот вопрос. На замечание итальянца о том, что сердцем он находится в России, Путин ответил: "Ну и паспорт российский должен быть рядом с сердцем, решим этот вопрос".

"У нас очень добрые отношения с Италией, с вашей родиной. В условиях пандемии мы постоянно в контакте с премьер-министром (Италии), обмениваемся информацией и не только информацией, но стараемся друг друга поддержать", - добавил Путин.

Он напомнил, что между Италией и Россией очень глубокие исторические связи: "Еще во времена Гарибальди наши добровольцы воевали на итальянской земле, отдавали свою жизнь за свободу и независимость итальянского народа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИТАЛИЯ, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Россия заинтересована в подключении к гуманитарным операциям в Карабахе стран ОДКБ и СНГ - Путин Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря в режиме видеоконференции - Кремль Путин находится в интенсивном диалоге с Алиевым и Пашиняном в процессе карабахского урегулирования - Песков Путин констатирует стабилизацию ситуации в Нагорном Карабахе Путин: Возвращение беженцев было обязательным условием Баку для прекращения огня в октябре, но Ереван посчитал это неприемлемым Войны в Карабахе удалось бы избежать, если Баку и Ереван смогли бы договориться - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]