Узбекистан и Куба получили статус наблюдателей в ЕАЭС

Высший Евразийский экономический совет на заседании в пятницу предоставил Узбекистану и Кубе статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
До настоящего момента статусом наблюдателя при ЕАЭС обладала только Молдавия, получившая его в мае 2018 года. Государствами-членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
Статус государства-наблюдателя предусмотрен статьей 109 Договора о ЕАЭС. Согласно положению, представители государства с таким статусом могут присутствовать по приглашению на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в принятии решений и получать принимаемые органами союза документы, не носящие конфиденциального характера. Государство, имеющее статус наблюдателя, обязано воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб интересам союза и стран-участниц, говорится в материалах Евразийской экономической комиссии.
Президенты Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы развития двусторонних отношений
Армяне совершили вооруженную провокацию в Гадруте, ранен азербайджанский солдат
Фуад Ахундов в эфире «Дождя»: Армения единственная страна в мире, где все 100% топонимов и архитектуры были изменены на армянский лад
Британским банкам разрешили возобновить выплату дивидендов
Азербайджан подтвердил наличие вредителей томатов на своих агропредприятиях - Россельхознадзор
Нефть умеренно дешевеет, но завершает неделю в плюсе, Brent - около $50,1 за баррель
В США вакцинация препаратом от Pfizer может начаться со следующей недели
В Азербайджане зафиксировано свыше 4,3 тыс. случаев COVID-19, антирекорд по летальным исходам - 47 умерших
Подозреваемый в мошенничестве на $250 млн иранец задержан в Москве
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу международных переводов в Facebook и WhatsApp
Банк Республика перечислил 200 000 манатов в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности