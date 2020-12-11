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СНГ 11.12.2020 19:05

Узбекистан и Куба получили статус наблюдателей в ЕАЭС

Высший Евразийский экономический совет на заседании в пятницу предоставил Узбекистану и Кубе статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

До настоящего момента статусом наблюдателя при ЕАЭС обладала только Молдавия, получившая его в мае 2018 года. Государствами-членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Статус государства-наблюдателя предусмотрен статьей 109 Договора о ЕАЭС. Согласно положению, представители государства с таким статусом могут присутствовать по приглашению на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в принятии решений и получать принимаемые органами союза документы, не носящие конфиденциального характера. Государство, имеющее статус наблюдателя, обязано воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб интересам союза и стран-участниц, говорится в материалах Евразийской экономической комиссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕАЭС, УЗБЕКИСТАН, КУБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]