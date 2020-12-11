Узбекистан и Куба получили статус наблюдателей в ЕАЭС

Высший Евразийский экономический совет на заседании в пятницу предоставил Узбекистану и Кубе статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

До настоящего момента статусом наблюдателя при ЕАЭС обладала только Молдавия, получившая его в мае 2018 года. Государствами-членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Статус государства-наблюдателя предусмотрен статьей 109 Договора о ЕАЭС. Согласно положению, представители государства с таким статусом могут присутствовать по приглашению на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в принятии решений и получать принимаемые органами союза документы, не носящие конфиденциального характера. Государство, имеющее статус наблюдателя, обязано воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб интересам союза и стран-участниц, говорится в материалах Евразийской экономической комиссии.