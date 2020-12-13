Песков рассказал, что ему было страшно, когда он заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своих переживаниях и ощущениях после того, как узнал весной, что заразился коронавирусом, а также о последствиях болезни.
"Было это в мае месяце. Определенный страх присутствовал. Мы заболели с женой фактически в один день. Было страшно", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1" (ВГТРК).
Пресс-секретарь президента рассказал, что первые несколько дней чувствовал себя "достаточно терпимо", однако затем температура стала расти, а сделанный КТ показал наличие пневмонии.
"Самое неприятное то, что на 7-9 день может наступать ухудшение. Что произошло у меня. То есть, после недельного лечения у меня произошло ухудшение, и зона поражения легких только увеличилась", - поведал он.
Песков утвердительно ответил на вопрос, испугался ли он такого развития событий.
Ведущая также поинтересовалась у пресс-секретаря президента, начал ли он писать завещание в тот момент.
"Ну, были такие мысли. Врачи рассказывают, как может буквально за ночь удвоиться зона поражения. Было не по себе. Ну и такие ощущения очень странные от болезни в целом", - признался Песков.
Он также рассказал, что ни один из членов его семьи за исключением супруги Татьяны Навки в тот момент не заболел, несмотря на то, что они контактировали друг с другом. Тем не менее, в последствии, через несколько месяцев родные Пескова все же заразились коронавирусом.
"Болезнь неприятная, лучше ей не болеть, хотя с другой стороны - я вот сейчас хожу с антителами, которые я тогда в мае заработал, и чувствую себя достаточно спокойно", - поделился Песков.
Говоря о последствиях от заболевания коронавирусом, он заметил, что "последствий как таковых нет".
"С венами на руках было плохо, потому что было много капельниц и так далее, и вены были на руках забиты все. Это месяца три, наверное, продолжалось. И была, наверное, недели две-три слабость такая, которую доселе я не испытывал. Было тяжело ходить, тяжело передвигаться, и постепенно нарабатывал-нарабатывал, буквально через две недели я уже начал заниматься спортом", - добавил Песков.
По словам Пескова, он сразу же доложил президенту о том, что заразился коронавирусом.
Отвечая на вопрос, как отреагировал глава государства, Песков сказал: "Пожелал скорейшего выздоровления".
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