Глава Минобороны Британии заявляет о сложности налаживания хороших отношений с РФ

Британским властям хотелось бы наладить хорошие отношения с российским народом, однако в создавшихся условиях это непросто, заявил в интервью газете The Daily Telegraph глава Минобороны Британии Бен Уоллес.
Издание отмечает, что конструктивным отношениям, по словам министра, мешает то обстоятельство, что РФ "использовала нервнопаралитическое вещество на улицах Англии".
Говоря об инциденте в Солсбери, министр подчеркнул, что примененное там вещество семейства "Новичок" в случае иного способа его применения "могло бы убить тысячи людей".
"Министр обороны также предостерёг, что Москва способна организовать ещё одну операцию по отравлению в духе того, что произошло в Солсбери. Это могло бы привести к гибели тысячи людей в Соединенном Королевстве", - пишет The Daily Telegraph.
Уоллес также заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный недавно был отравлен "чем-то вроде "Новичка", и что закономерно, когда НАТО задает по этому поводу вопросы России.
4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.
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