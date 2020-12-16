Армения рассмотрит вопрос признания независимости Карабаха, если Азербайджан откажется обсуждать его статус

Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха, чтобы не препятствовать дипломатическому решению карабахской проблемы, может рассмотреть вопрос признания, если в Баку откажутся обсуждать его статус, заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

"Армения не признавала независимость (...) только по той причине, чтобы дать возможность достичь урегулирования нагорно-карабахской проблемы путем переговоров. Некоторые сегодня ошибаются, считая, что применением военной силы (со стороны Азербайджана - ИФ) вопрос статуса выведен из повестки", - сказал Айвазян в интервью Le monde.

По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ подтвердили, что вопрос статуса Карабаха продолжает оставаться в повестке переговоров.

"При несогласии в данном вопросе со стороны Азербайджана Армения рассмотрит процесс признания (Карабаха - ИФ)", - сказал Айвазян.