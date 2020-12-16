Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0675 RUR   0.0232 GBR   2.2869 TRY   0.2169

Цена на нефть

15.12 $/bbl   WTI 47.62 0.63 Brent 50.76 0.47

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 16.12.2020 21:46

Армения рассмотрит вопрос признания независимости Карабаха, если Азербайджан откажется обсуждать его статус

Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха, чтобы не препятствовать дипломатическому решению карабахской проблемы, может рассмотреть вопрос признания, если в Баку откажутся обсуждать его статус, заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

"Армения не признавала независимость (...) только по той причине, чтобы дать возможность достичь урегулирования нагорно-карабахской проблемы путем переговоров. Некоторые сегодня ошибаются, считая, что применением военной силы (со стороны Азербайджана - ИФ) вопрос статуса выведен из повестки", - сказал Айвазян в интервью Le monde.

По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ подтвердили, что вопрос статуса Карабаха продолжает оставаться в повестке переговоров.

"При несогласии в данном вопросе со стороны Азербайджана Армения рассмотрит процесс признания (Карабаха - ИФ)", - сказал Айвазян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, КАРАБАХ, НЕЗАВИСИМОСТЬ


Похожие новости


Глава армянского МИД летит в Брюссель на заседание Совета партнерства Армения-ЕС Баку призывает Ереван воздержаться от деструктивных действий в Карабахе - МИД Азербайджана Переговоры с Азербайджаном о мирном урегулировании могут начаться по итогам визита посредников - глава МИД Армении Лавров 7 декабря в Москве проведет переговоры с главой МИД Армении - МИД РФ Армения потерпела неудачу в Карабахе на поле боя, но не в дипломатии, считает глава МИД страны Премьер Армении заявил о важности дипломатической работы по Карабаху

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]