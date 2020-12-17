Азербайджан за 10 месяцев сократил импорт пшеницы на 9,8%, увеличил экспорт овощей на 4,1%

Импорт пшеницы в Азербайджан за январь-октябрь 2020 года составил 1 млн 141,6 тыс. тонн, что на 9,8% меньше показателя 10 месяцев 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $243 млн 444,8 тыс. (спад на 17,5%).
За отчетный период в Азербайджан также импортировано 266,9 тыс. тонн сахара сырца и сахара (спад на 18,1%) на сумму $91 млн 385,5 тыс. (спад на 23,5%), растительных масел – 113 тыс. тонн (рост на 8,8%) на сумму $101 млн 704,2 тыс. (рост на 27,5%), чая – 11,381 тыс. тонн (рост на 2,1%) на сумму $46 млн 256,6 тыс. (рост на 6,1%), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты – 13,707 тыс. тонн (рост на 22,9%) на сумму $67 млн 486,6 тыс. (рост на 18,6%).
Наряду с этим, в январе-октябре 2020 года в Азербайджан импортировано 8,228 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (рост на 17,6%) на сумму $31 млн 120,3 тыс. (рост на 40,9%), мяса птицы и продукции из нее – 24,416 тыс. тонн (спад на 20,5%) на сумму $28 млн 536,4 тыс. (спад на 21,2%).
Фруктов за отчетный период в республику импортировано 100 тыс. тонн (рост на 13,2%) на сумму $91 млн 272,2 тыс. (рост на 1,8%), овощей – 23,207 тыс. тонн (рост на 37,5%) на $13 млн 129,6 тыс. (рост на 47,8%), картофеля – 135,7 тыс. тонн (спад на 9,8%) на $37 млн 208,4 тыс. (спад на 8,1%).
За 10 месяцев текущего года из Азербайджана на экспорт отправлено 187,6 тыс. тонн овощей (рост на 4,1%) на сумму $187 млн 545 тыс. (рост на 12,4%), фруктов –189 тыс. тонн (спад на 13%) на $242 млн 409,7 тыс. (спад на 6,4%).
Кроме этого, из Азербайджана в отчетном периоде экспортировано 38,893 тыс. тонн сахара (спад на 30%) на сумму $16 млн 815,5 тыс. (спад на 30,4%), растительных масел – 10,731 тыс. тонн (рост в 51,1%) на сумму $9 млн 295,5 тыс. (рост на 49,5%).
Также за отчетный период Азербайджан экспортировал 9,428 тыс. тонн фруктовых и овощных соков (рост на 20,7%) на сумму $12 млн 980,5 тыс. (рост на 48,3%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 182,2 тыс. декалитра (спад на 59%) на сумму $3 млн 23,4 тыс. (спад на 50,3%), фруктовых и овощных консервов – 5,52 тыс. тонн (спад на 0,2%) на сумму $6 млн 620,8 тыс. (спад на 6,1%), табака – 3,94 тыс. тонн (спад на 26,1%) на сумму $9 млн 877,9 тыс. (спад на 10,2%).
Б.Рустамбеков
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