Азербайджан в январе-октябре сократил импорт пшеницы почти на 1%

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-октябре 2023 года составил 949,278 тыс. тонн, что на 0,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $247 млн 343,3 тыс. (спад на 25,1%).

Таким образом, в январе-октябре текущего года тонна пшеницы приобреталась Азербайджаном за $260,55 (средняя цена за приобретенную пшеницу в 2022 году составила $337,6 за тонну - ИФ-Аз).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 244,562 тыс. тонн сахара сырца и сахара (спад на 3,2%) на сумму $155 млн 294,1 тыс. (рост на 13,2%), растительных масел - 105,528 тыс. тонн (рост на 3,2%) на $123 млн 852,2 тыс. (спад на 29,9%), чая - 11,222 тыс. тонн (спад на 5,9%) на $58 млн 447,8 тыс. (спад на 5%), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты - 13,204 тыс. тонн (спад на 14,8%) на $73 млн 651 тыс. (спад на 17,6%).

Наряду с этим, в Азербайджан импортировано 6,282 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (рост на 93,3%) на сумму $25 млн 44 тыс. (рост на 73,1%), мяса птицы и продукции из нее - 25,15 тыс. тонн (спад на 5,2%) на сумму $38 млн 910,4 тыс. (спад на 6,8%).

Фруктов за отчетный период в республику ввезено 102,057 тыс. тонн (спад на 4,9%) на $103 млн 453,3 тыс. (спад на 0,4%), овощей - 23,402 тыс. тонн (рост на 4,9%) на $13 млн 851,8 тыс. (рост на 0,9%), картофеля - 132,19 тыс. тонн (спад на 16,3%) на $38 млн 126,1 тыс. (спад на 13,2%).

В январе-октябре из Азербайджана на экспорт отправлено 146,693 тыс. т овощей (рост на 6,2%) на сумму $141 млн 548,7 тыс. (спад на 5,3%), фруктов - 303,551 тыс. т (рост на 32,6%) на $361 млн 79,9 тыс. (рост на 23,7%), картофеля - 71,07 тыс. тонн (спад на 9,1%) на $31 млн 11,7 тыс. (спад на 11,6%).

Кроме этого, из Азербайджана экспортировано 27,771 тыс. т сахара (спад на 29,5%) на $20 млн 699,6 тыс. (спад на 25%), растительных масел – 4 тыс. 498,7 т (спад на 32,9%) на $7 млн 288,6 тыс. (спад на 42,3%).

Также за отчетный период Азербайджан экспортировал 11,597 тыс. т фруктовых и овощных соков (рост на 32,5%) на $14 млн 349,8 тыс. (рост на 30,8%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 271,9 тыс. декалитров (рост на 25,7%) на $6 млн 23,1 тыс. (рост на56,9%), фруктовых и овощных консервов - 8,033 тыс. т (рост на 25%) на $10 млн 301,8 тыс. (рост на 32,4%), табака - 1,98 тыс. т (спад на 66,3%) на $4 млн 294 тыс. (спад на 75,2%), чая – 586,4 тонн (спад на 63,9%) на $5 млн 340,8 тыс. (спад на 47,4%).

Б.Рустамбеков