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АПК 17.01.2024 16:15

Азербайджан в январе-ноябре 2023г сократил импорт пшеницы на 6%

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-ноябре 2023 года составил 1 млн 94,975 тыс. тонн, что на 6,2% меньше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $283 млн 377,8 тыс. (спад на 28,8%).

Таким образом, в январе-ноябре 2023 года тонна пшеницы приобреталась Азербайджаном за $258,79 (средняя цена за приобретенную пшеницу в 2022 году составила $337,6 за тонну - ИФ-Аз).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 244,562 тыс. тонн сахара сырца и сахара (спад на 17,7%) на сумму $155 млн 294,1 тыс. (спад на 3,5%), растительных масел - 114,034 тыс. тонн (рост на 7%) на $132 млн 640,9 тыс. (спад на 27,3%), чая - 12,477 тыс. тонн (спад на 5,2%) на $64 млн 771,5 тыс. (спад на 5,9%), сливочных масел, прочих масел из молока и пасты - 14,916 тыс. тонн (спад на 11%) на $83 млн 505 тыс. (спад на 12,7%).

Наряду с этим, в Азербайджан импортировано 7,252 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (рост на 85,3%) на сумму $28 млн 397,9 тыс. (рост на 65,2%), мяса птицы и продукции из нее - 27,179 тыс. тонн (спад на 9,5%) на сумму $42 млн 479,8 тыс. (спад на 11,5%).

Фруктов за отчетный период в республику ввезено 112,687 тыс. тонн (спад на 2,5%) на $114 млн 267 тыс. (рост на 0,8%), овощей - 24,921 тыс. тонн (рост на 5,7%) на $14 млн 789,5 тыс. (рост на 1,5%), картофеля - 155,509 тыс. тонн (спад на 14,4%) на $44 млн 607,6 тыс. (спад на 12,2%).

В январе-ноябре из Азербайджана на экспорт отправлено 159,222 тыс. т овощей (рост на 4,2%) на сумму $157 млн 177,7 тыс. (спад на 4,7%), фруктов - 394,549 тыс. т (рост на 22%) на $441 млн 454,3 тыс. (рост на 15,9%), картофеля - 71,17 тыс. тонн (спад на 9%) на $31 млн 53,8 тыс. (спад на 11,5%).

Кроме этого, из Азербайджана экспортировано 30,409 тыс. т сахара (спад на 30,5%) на $22 млн 659,3 тыс. (спад на 26,5%), растительных масел – 5 тыс. 18,7 т (спад на 28,7%) на $8 млн 30,6 тыс. (спад на 39,8%).

Также за отчетный период Азербайджан экспортировал 13,66 тыс. т фруктовых и овощных соков (рост на 38,7%) на $17 млн 106,3 тыс. (рост на 36,9%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 295,5 тыс. декалитров (рост на 13,7%) на $6 млн 524,5 тыс. (рост на 40,7%), фруктовых и овощных консервов - 8,989 тыс. т (рост на 23%) на $11 млн 803,6 тыс. (рост на 30,8%), табака - 2,308 тыс. т (спад на 63,4%) на $5 млн 28,3 тыс. (спад на 73,3%), чая – 649,9 тонн (спад на 62,8%) на $5 млн 906,2 тыс. (спад на 46,2%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИМПОРТ, ПШЕНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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