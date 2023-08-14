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АПК 14.08.2023 16:43

Азербайджан в I полугодии увеличил импорт пшеницы на 23%

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-мае 2023 года составил 493,21 тыс. тонн, что на 23,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $145 млн 565,1 тыс. (рост на 1,8%).

Таким образом, в январе-июне тонна пшеницы приобреталась Азербайджаном за $295,1 (средняя цена за приобретенную пшеницу в 2022 году составила $337,6 за тонну - ИФ-Аз).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 122,291 тыс. тонн сахара сырца и сахара (спад на 8,5%) на сумму $74 млн 582,8 тыс. (рост на 3,2%), растительных масел - 54,83 тыс. тонн (спад на 17,9%) на $70 млн 113,9 тыс. (спад на 35,9%), чая - 6,159 тыс. тонн (спад на 13,8%) на $32 млн 759,2 тыс. (спад на 7,3%), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты - 8,501 тыс. тонн (спад на 21,1%) на $47 млн 19,2 тыс. (спад на 23,2%).

Наряду с этим, в Азербайджан импортировано 3,259 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (рост в 2,6 раза) на сумму $13 млн 310 тыс. (рост в 2,4 раза), мяса птицы и продукции из нее - 15,868 тыс. тонн (спад на 4%) на сумму $23 млн 317,4 тыс. (спад на 5,9%).

Фруктов за отчетный период в республику ввезено 70,109 тыс. тонн (спад на 12%) на $70 млн 747,4 тыс. (спад на 5,2%), овощей - 20,07 тыс. тонн (спад на 3,8%) на $11 млн 854,8 тыс. (спад на 5,1%), картофеля - 87,09 тыс. тонн (спад на 21,1%) на $25 млн 880,2 тыс. (спад на 15,2%).

В январе-июне из Азербайджана на экспорт отправлено 137,729 тыс. т овощей (рост на 15,4%) на сумму $134 млн 365,8 тыс. (спад на 1,5%), фруктов - 131,068 тыс. т (рост на 25,8%) на $177 млн 282,6 тыс. (рост на 16,5%), картофеля - 71,028 тыс. тонн (спад на 9,1%) на $30 млн 983,6 тыс. (спад на 11,6%).

Кроме этого, из Азербайджана экспортировано 20,265 тыс. т сахара (рост на 35,8%) на $14 млн 753,1 тыс. (рост на 53,2%), растительных масел – 1 тыс. 71,2 т (спад на 80,6%) на $2 млн 386,7 тыс. (спад на 75,6%).

Также за отчетный период Азербайджан экспортировал 7,665 тыс. т фруктовых и овощных соков (рост на 36,7%) на $9 млн 294,6 тыс. (рост на 34,2%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 178,2 тыс. декалитров (рост в 2 раза) на $3 млн 582,7 тыс. (рост в 2,7 раза), фруктовых и овощных консервов - 4,854 тыс. т (рост на 61,7%) на $6 млн 922,3 тыс. (рост на 86,3%), табака - 1,254 тыс. т (спад на 59,2%) на $2 млн 786 тыс. (спад на 73,7%), чая - 334,7 тонн (спад на 69,1%) на $3 млн 18 тыс. (спад на 51,8%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПШЕНИЦА, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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