Азербайджан в январе-июле увеличил импорт пшеницы на 34,5%

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-июле 2023 года составил 578 тыс. тонн, что на 34,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $164 млн 684,9 тыс. (рост на 6,5%).

Таким образом, в январе-июле текущего года тонна пшеницы приобреталась Азербайджаном за $284,9 (средняя цена за приобретенную пшеницу в 2022 году составила $337,6 за тонну - ИФ-Аз).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 163,307 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост на 3,2%) на сумму $102 млн 318,2 тыс. (рост на 19,3%), растительных масел - 62,690 тыс. тонн (спад на 7,4%) на $78 млн 444,8 тыс. (спад на 29,9%), чая - 7,221 тыс. тонн (спад на 14,3%) на $38 млн 283,3 тыс. (спад на 9,2%), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты - 9,748 тыс. тонн (спад на 19%) на $54 млн 93,3 тыс. (спад на 20,9%).

Наряду с этим, в Азербайджан импортировано 3,867 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (рост в 2,7 раза) на сумму $15 млн 829 тыс. (рост в 2,4 раза), мяса птицы и продукции из нее - 18,032 тыс. тонн (спад на 7%) на сумму $23 млн 3,5 тыс. (спад на 7,5%).

Фруктов за отчетный период в республику ввезено 78,351 тыс. тонна (спад на 10,9%) на $79 млн 443,2 тыс. (спад на 4%), овощей - 20,472 тыс. тонн (спад на 3,4%) на $12 млн 246,8 тыс. (спад на 3,9%), картофеля - 87,135 тыс. тонн (спад на 21%) на $25 млн 897,4 тыс. (спад на 15,2%).

В январе-июле из Азербайджана на экспорт отправлено 143,056 тыс. т овощей (рост на 11,5%) на сумму $138 млн 423,8 тыс. (спад на 4,1%), фруктов - 170,413 тыс. т (рост на 30,5%) на $221 млн 634,6 тыс. (рост на 17,9%), картофеля - 71,069 тыс. тонн (спад на 9,1%) на $31 млн 5,2 тыс. (спад на 11,6%).

Кроме этого, из Азербайджана экспортировано 20,786 тыс. т сахара (рост на 30,6%) на $15 млн 236,8 тыс. (рост на 46,7%), растительных масел – 1 тыс. 230,2 т (спад на 80%) на $2 млн 678,6 тыс. (спад на 76,2%).

Также за отчетный период Азербайджан экспортировал 8,771 тыс. т фруктовых и овощных соков (рост на 37,1%) на $10 млн 589,6 тыс. (рост на 32,3%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 205 тыс. декалитров (рост на 72%) на $4 млн 241,4 тыс. (рост в 2,1 раза), фруктовых и овощных консервов - 5,385 тыс. т (рост на 37,7%) на $7 млн 389,8 тыс. (рост на 59%), табака - 1,326 тыс. т (спад на 64,2%) на $2 млн 996,2 тыс. (спад на 75,1%), чая - 379,1 тонн (спад на 70%) на $3 млн 417,7 тыс. (спад на 55%).

Н.Аббасова