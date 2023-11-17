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АПК 17.11.2023 11:39

Азербайджан в январе-сентябре увеличил импорт пшеницы из РФ на 10%, из Казахстана - сократил на 6,4%

Азербайджан в январе-сентябре 2023 года увеличил импорт пшеницы из России, сократил ее закупку в Казахстане, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, импорт пшеницы из России увеличился на 10% - до 639,281 тыс. тонн. Всего в январе-сентябре Россия поставила в Азербайджан пшеницы на сумму $159 млн 257,47 тыс. (спад на 22,8%). Таким образом, тонна российской пшеницы поставлялась в Азербайджан по цене $249,11.

Поставки из Казахстана составили 149,955 тыс. тонн (спад на 6,4%) на сумму $50 млн 466 тыс. (спад на 7,4%). В среднем тонна казахстанской пшеницы обошлась Азербайджану в $336,5.

В целом, на Россию пришлось 81% импорта пшеницы в Азербайджан, на Казахстан - 19%.

Всего Азербайджан в январе-сентябре импортировал 789,237 тыс. тонн (рост на 23,1%) пшеницы на сумму $209 млн 723,72 тыс. (рост на 1,8%). Средняя цена за тонну пшеницы составила $265,7.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПШЕНИЦА, ИМПОРТ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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