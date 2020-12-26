Суд в Азербайджане перевел под домашний арест двух высокопоставленных сотрудников МИД, обвиняемых во взяточничестве

Двое должностных лиц МИД Азербайджана Фархад Молла-заде и Салим Ализаде, арестованные в июле 2020 года по обвинениям в злоупотреблениях, взяточничестве и присвоении средств, переведены под домашний арест, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Сабаильском районном суде.

“Сабаильский районный суд рассмотрел ходатайства об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу должностных лиц МИД Фархада Молла-заде и Салима Ализаде и замене на домашний арест. Ходатайства были удовлетворены на заседаниях под председательством судьи Шахлы Сулеймановой”, - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее в июле текущего года, Молла-заде и Ализаде были задержаны по обвинениям в злоупотреблениях, взяточничестве и присвоении средств. В частности, Молла-заде и Ализаде были уличены в регулярном присвоении бюджетных средств, выделяемых для функционирования различных структур МИД Азербайджана.

Х.Насирзаде