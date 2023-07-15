Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь - МИД Азербайджана

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь.
Об этом Гаджизаде написал на своей странице в Twitter.
Он подчеркнул, что постановление Международного суда еще раз подтверждает, что иск Армении о выведении пограничников Азербайджана с Лачынского погранично-пропускного пункта и дороги был единогласно отклонен.
"Суд продолжает разоблачать армянскую ложь", - написал Гаджизаде.
Международный суд (МС) постановлением от 6 июля 2023 года отклонил иск Армении против Азербайджана. Информация об этом была размещена на сайте организации в пятницу.
Иск Армении был связан с требованием внести изменения в решение Международного суда от 22 февраля 2023 года.
В.Алиев
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