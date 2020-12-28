Власти Ирана в понедельник призвали Израиль воздержаться от провокационных действий после того, как израильская подводная лодка, по сообщениям СМИ, всплыла в Персидском заливе, передают западные СМИ.

"Все знают, как много Персидский залив значит для Ирана. Все знают политику Тегерана в сфере национальной безопасности. Все знают, как высоки риски, если будет пересечена обозначенная нами красная линия", - заявил представитель МИД Иран Саид Хатибзаде, комментирую ситуацию с израильской подлодкой.

Он сделал это заявление спустя неделю после того, как центральное командование вооруженных сил США сообщило, что ударная атомная подводная лодка ВМС США USS Georgia, оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, пройдя Ормузский пролив, вошла в акваторию Персидского залива. Кроме того, ряд СМИ сообщили, что в Персидский залив также вошла и израильская подводная лодка с крылатыми ракетами. Дальность их действия составляет не менее 1,5 тыс. км.

Хатибзаде подчеркнул, что Иран не собирается усиливать напряженность в отношениях между сторонами. Он также призвал "рациональных людей Вашингтона" занять аналогичную позицию до тех пор, пока Джо Байден не вступит официально в должность президента США.

"Мы направили послание американскому руководству и нашим друзьям в регионе, предупредив, что нынешнему американскому режиму не следует начинать новую авантюру в его последние дни в Белом доме", - добавил Хатибзаде.